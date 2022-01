SHAFAQNA | par Mohammad Saeid Taheri Moosavi*:- Tout au long de l’histoire, il y a toujours eu ceux qui se sont engagés avec leur propre capital dans des activités quasi-bancaires basées sur l’usure et interdites par l’Islam qui encourageait ces personnes à s’engager dans des activités productives et du commerce. En conséquence, on peut supposer que bien que le système bancaire n’ait pas existé au moment de l’avènement de l’Islam, la structure du système bancaire islamique ou quasi-islamique repose sur la redéfinition de la relation entre le capital et le profit afin d’éliminer l’usure des relations commerciales. Par conséquent, l’économie islamique peut facilement fournir une solution religieuse et légale et activer les banques comme stimulus de l’économie.

Selon les principes régissant le système bancaire islamique, les transactions de prêt ne sont allouées qu’aux comptes de dépôt de prêt bénévole et aux comptes courants et les prêts bancaires sont limités à une petite partie des besoins des consommateurs, donc aucun intérêt ou gain n’est accumulé sur ces comptes, et la banque a une liberté dans l’utilisation de tels fonds reçus. Mais une très grande partie des opérations bancaires sans intérêt est liée au négoce de fonds dans lequel la banque joue le rôle d’intermédiaire et d’avocat. Et légalement, ce montant n’appartient pas aux banques et ne sera pas considéré comme une dette bancaire envers les particuliers et les institutions. En conséquence, la banque n’a pas une totale liberté dans l’utilisation de ces fonds, mais elle doit les investir dans des projets économiques rentables ou les laisser aux demandeurs de capitaux sur la base d’une sorte de participation à leurs profits et pertes. Dans ce processus, la banque doit restituer les intérêts gagnés ou une part des bénéfices réalisés aux propriétaires des dépôts après déduction des honoraires d’avocat de la banque, et, lors du transfert de ces fonds aux demandeurs, les intérêts et les profits des déposants doivent être pris en compte. Dans ce type de système bancaire, les déposants, outre le fait que le montant de leurs profits n’est pas connu à l’avance, ont besoin d’informations sur l’efficacité des différents secteurs économiques pour investir dans ces secteurs et d’informations sur le contrat entre le déposant et la banque et ils ont également besoin de connaissances sur les pouvoirs qu’ils donnent à la banque pour gérer leur capital.

Selon Shahid Sayyid Mohammad Baqir Sadr, qui a développé ses idées dans son livre intitulé “La banque sans intérêt en Islam” (1960), la méthode bancaire habituelle décrite plus haut est basée sur l’usure et a été interdite dans l’Islam. Il a rejeté les efforts de certains juristes pour justifier les intérêts bancaires sur la base de l’économie actuelle et a considéré le capital des particuliers dans les banques comme un «prêt» et a considéré comme de l’usure tout type d’intérêt sur celui-ci , et il a plutôt tenté d’illustrer l’exemple du système bancaire islamique en présentant un plan exécutif qui fonctionne selon la loi islamique. Ainsi, Shahid Sadr conçoit des services bancaires sans intérêt à deux niveaux différents:

Le système bancaire sans intérêt dans le système islamique

Le système bancaire sans intérêt dans le système non islamique

Shahid Sadr cherche à mettre en place une véritable banque avec toutes les vraies composantes du modèle actuel qui fonctionne dans le cadre de la loi islamique, il décrit donc les caractéristiques du système bancaire islamique et la relation entre la banque et les individus comme suit:

La banque est une institution purement commerciale qui recherche le profit

La banque équipe le capital stagnant et l’oriente vers des activités économiques productives

En finançant des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, la banque fournit des emplois aux chômeurs d’une part, et d’autre part, elle contribue à la croissance et au développement économiques

La banque aide à l’expansion des activités commerciales et au développement du marché en élargissant les échanges d’argent par le biais de chèques et de services de compte courant

Les relations juridiques entre la banque et les déposants d’une part et entre la banque et les bénéficiaires des facilités d’autre part, dans le système bancaire usuraire sont basées sur des contrats de prêt portant intérêt, qui du point de vue islamique sont considérés comme de l’usure et sont interdits, mais le système bancaire sans intérêt est basé sur des contrats acceptés du point de vue islamique

La banque usuraire réglemente et définit ses activités en position de capitaliste (propriétaire du capital), tandis que la banque islamique (non usuraire) fonctionne en position d’agent ( comme un mandataire) et définit ses revenus ne pas sur la base des intérêts et des bénéfices, mais sur le profit défini en fonction du salaire (commission, honoraires d’avocat)

Avec plusieurs années d’expérience, le système bancaire basé sur l’usure a traversé de nombreux risques, mais le système bancaire sans intérêt est au début de son parcours d’activité, et pour étendre le nouveau système bancaire, il doit se contenter de faibles bénéfices pendant un certain temps et être prêt à accepter toutes sortes de risques et de dangers, et savoir qu’en ce moment, en plus de leurs responsabilités, les banques ont la responsabilité scolastique de sauver la communauté islamique du système de l’usure et de l’infidélité, inacceptable dans l’Islam

Afin de réaliser ce plan, Shahid Sadr propose le modèle bancaire islamique comme suit:

A) Équiper des ressources monétaires: par des méthodes traditionnelles sous forme de dépôts courants (prêt bénévole sans intérêt), de dépôts d’épargne (intérêt de la participation à des projets économiques), de dépôts fixes à long terme (avec les intérêts de la participation de la banque à des projets de retour). Dans ces méthodes, la relation entre les particuliers et la banque est basée sur “le système d’avocat”, selon lequel la banque est autorisée par le déposant à investir dans des projets économiques rentables et doit payer à part égale le bénéfice de ce partenariat avec le client, après déduction de ses honoraires. B) Allocation de ressources monétaires: sous forme de Mudaraba et de prêts sans intérêt (pour les déposants ou investisseurs en difficulté ou en crise financière), liquidation des documents commerciaux (uniquement en réduisant le coût de l’opération d’escompte du montant nominal du document commercial), fourniture de services bancaires (réception de chèques, vente de documents commerciaux tels que billets à ordre et chèques, envoi de virements bancaires), réception de billets à ordre et d’effet de commerce, achat et vente de valeurs mobilières, stockage d’objets de valeur et de valeurs mobilières, mise à disposition des garanties bancaires, achat et vente de devises, surtout, investir dans des projets industriels, agricoles, de production, constituent les méthodes que Shahid Sadr prédit pour que les banques gagnent de l’argent afin qu’elles n’aient pas recours à la perception et au paiement d’intérêts bancaires ou d’usure pour réaliser des bénéfices. C) Transaction avec les banques usuraires: dans la jurisprudence chiite, il existe des exceptions à la perception de l’usure, qui sont: l’usure entre le père et le fils, entre les époux, ainsi que la perception de l’intérêt des infidèles militaires. Par conséquent, les banques islamiques peuvent conclure des transactions avec des entreprises et des institutions financières et bancaires de pays non islamiques (Dar al-Harb) et percevoir des intérêts de leur part en investissant dans ces banques.

Par conséquent, ce qui se passe dans la création de l’économie et du système bancaire islamiques, c’est que les relations des individus (personnes physiques et morales) changent et conduisent à la formation d’une relation économique légitime et non usuraire, tout comme du point de vue de l’Islam, la relation entre un homme et une femme passe d’un état illicite à un état licite en changeant la relation d’amitié en mariage.

*Mohammad Saeid Taheri Moosavi est un spécialiste en droit public et sciences politiques. Dans une série d’articles, il écrit sur la droit islamique pour Shafaqna.