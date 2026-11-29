SHAFAQNA- La mosquée centrale de Séoul, en Corée du Sud, a organisé un programme éducatif visant à approfondir les connaissances religieuses des musulmans coréens et à renforcer leur compréhension de l’Islam.

D’après Muslimsaroundtheworld, la mosquée centrale de Séoul, située dans la capitale sud-coréenne, propose régulièrement des activités de formation islamique dans le cadre de programmes mensuels organisés par la Fédération des musulmans de Corée (KMF). Ces initiatives s’adressent aussi bien aux personnes souhaitant découvrir l’islam qu’aux nouveaux musulmans et aux membres de la communauté désireux d’approfondir leurs connaissances religieuses.

Le dernier programme, organisé sous la supervision du comité de prédication de la fédération, comprenait des conférences, des exercices pratiques et des ateliers collectifs. Ces rencontres ont lieu chaque deuxième dimanche du mois. La séance a débuté par une intervention d’Omar Hassan, formateur en Coran, qui a présenté les significations de la sourate Al-Ikhlas et donné des conseils sur sa récitation correcte. Son intervention a été suivie d’exercices pratiques, notamment consacrés à l’amélioration de la prononciation.

L’imam Abdulrahman Lee Ju-hwa a ensuite pris la parole pour expliquer l’importance de la prière et les sagesses qui lui sont associées. Pour sa part, Issa Choi Jae-won a animé une conférence culturelle consacrée aux coutumes, aux traditions et aux pratiques matrimoniales en Égypte. En s’appuyant sur ses expériences personnelles, il a permis aux participants de mieux appréhender la diversité culturelle et sociale des communautés musulmanes.

Hussein Jang, directeur du département de la prédication de la Fédération des musulmans de Corée, est également intervenu avec une conférence intitulée « La prière, un lien précieux avec Dieu ». Il y a abordé la place centrale de la prière dans l’Islam ainsi que les bienfaits de son intégration dans la vie quotidienne. À l’issue de cette intervention, les participants ont pris part à des ateliers de réflexion en groupes autour de la question suivante: « Si un ami vous demandait pourquoi la prière occupe une place aussi importante dans l’Islam, comment le lui expliqueriez-vous? ».

Les différents groupes ont échangé leurs points de vue avant que leurs représentants ne présentent les conclusions de leurs discussions. Cette approche pédagogique visait à encourager l’apprentissage par le dialogue, à développer la capacité d’expression des participants et à les aider à transmettre leurs connaissances à leur entourage.

Source: Iqna

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