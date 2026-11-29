SHAFAQNA- L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a apporté des précisions sur les cas faisant exception à l’interdiction du riba, en réponse à une question portant sur ce sujet.

Hawzah présente aux lecteurs la question adressée à l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ainsi que sa réponse concernant les exceptions à l’interdiction du riba.

Question

L’interdiction du riba s’applique-t-elle indistinctement à toutes les personnes physiques et morales, ou existe-t-il des situations particulières dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas?

Réponse

Le riba est interdit de manière générale. Toutefois, cette interdiction comporte certaines exceptions, les transactions usuraires entre un père et son enfant, entre époux, ainsi que le riba qu’un musulman perçoit d’un non-musulman qui ne bénéficie pas du statut de dhimmi.

Explications

Riba: En jurisprudence islamique, ce terme désigne un surplus ou un avantage illicite imposé dans certaines transactions financières, notamment les prêts et les échanges.

Dhimmi: Désigne une personne non musulmane vivant sous l’autorité d’un État islamique et bénéficiant d’un pacte de protection lui garantissant certains droits.

Source: Hawzah

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