SHAFAQNA- Le Sanctuaire de l’Imam Ali (AS), situé à Najaf, en Irak, a été magnifiquement décoré de compositions florales à l’approche de l’anniversaire de naissance de Hazrat Fatima Zahra (SA).

À l’occasion de cet heureux anniversaire, les cours intérieures et les portiques du Saint Sanctuaire de l’Imam Ali (AS), Commandeur des croyants, ont été ornés de splendides arrangements floraux. Ces décorations apportent une touche de beauté et de fraîcheur au mausolée, contribuant ainsi à l’atmosphère festive qui règne dans le sanctuaire à l’occasion de cette célébration.

Source: Iqna

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