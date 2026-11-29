SHAFAQNA- Les équipes opérationnelles et les services de la Mosquée al-Haram coordonnent leurs efforts chaque vendredi afin d’offrir aux fidèles et aux pèlerins un environnement sûr, confortable et adapté à l’accomplissement de leurs actes de dévotion.

Un dispositif intégré, associant services de terrain, organisation et sensibilisation, permet de faciliter l’accomplissement des rites, de fluidifier les déplacements et d’améliorer le confort et la sérénité des visiteurs. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’attention constante accordée par les autorités saoudiennes aux Deux Saintes Mosquées et à leurs visiteurs. L’Autorité générale chargée des affaires de la Mosquée al-Haram et de la Mosquée du Prophète (P) joue un rôle essentiel dans la coordination de ce dispositif. Elle renforce sa présence sur le terrain, coordonne les interventions des différents services et équipes spécialisées et veille à la disponibilité des équipements et des prestations, afin de répondre à l’affluence des fidèles et des pèlerins et de leur garantir des services efficaces et de qualité tout au long de la journée.

Les prestations proposées comprennent notamment l’aménagement des espaces de prière et des esplanades, le nettoyage de la Mosquée al-Haram et de ses installations, ainsi que la distribution d’eau de Zamzam. Elles concernent également l’organisation des déplacements des fidèles, leur orientation vers les espaces de prière appropriés et la surveillance des couloirs et des itinéraires de circulation, afin de prévenir les encombrements, particulièrement aux heures de forte affluence.

Les équipes présentes sur le terrain guident les visiteurs, leur communiquent les informations nécessaires et répondent à leurs différentes questions. Elles apportent également une assistance particulière aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, en facilitant leur accès aux services adaptés à leurs besoins. Le suivi des voiturettes électriques et des moyens de transport fait aussi partie de leurs missions, afin de permettre à tous les visiteurs d’accomplir leurs rites et leurs actes de dévotion dans les meilleures conditions.

Les services techniques et les activités de sensibilisation constituent un autre volet important de ce dispositif. Des outils numériques et des moyens d’information sont mis à la disposition des pèlerins pour faciliter leur accès aux renseignements et aux différents services, tout en les informant des consignes et des règles à respecter. Ces initiatives contribuent à améliorer leur expérience et la qualité de l’accueil. Parallèlement, des mesures de sécurité, un encadrement permanent sur le terrain et un suivi régulier de l’état des installations sont assurés. Les éventuels problèmes et observations font l’objet d’un suivi et d’interventions appropriées afin de préserver la sécurité des fidèles et des pèlerins et de garantir des conditions favorables à la prière du vendredi ainsi qu’aux autres pratiques religieuses dans la Mosquée al-Haram.

Ce dispositif global témoigne de la volonté de l’Autorité d’améliorer continuellement les services destinés aux visiteurs de la Mosquée al-Haram et de mobiliser les ressources humaines, techniques et opérationnelles nécessaires à leur accueil. Il reflète également l’importance accordée par l’Arabie saoudite aux Deux Saintes Mosquées et s’inscrit dans les objectifs de la Vision saoudienne 2030, qui vise notamment à enrichir l’expérience des pèlerins et à améliorer la qualité des services qui leur sont proposés. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie permanente de gestion et de prise en charge de la Mosquée al-Haram, couvrant les aspects opérationnels, les prestations de services, l’orientation des visiteurs et le recours aux solutions technologiques. Fonctionnant 24 heures sur 24, ce dispositif veille à assurer la disponibilité des installations, à renforcer la coordination entre les différents services et à optimiser la gestion des flux de visiteurs.

Source: Iqna

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