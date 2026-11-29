SHAFAQNA- Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a réaffirmé son engagement dans la lutte contre l’islamophobie et toutes les formes de haine visant les musulmans.

D’après Anadolu, le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a réitéré, vendredi 27 novembre 2026, son engagement à combattre toutes les formes de haine antimusulmane, à l’occasion de la clôture du Mois de sensibilisation à l’islamophobie. Dans un message publié sur le réseau social X, il a déclaré: « Personne ne devrait être victime de discrimination ni être contraint de vivre dans la peur en raison de sa religion ».

Évoquant la contribution importante des musulmans à la société britannique, Andy Burnham a également souligné la nécessité de promouvoir le respect des différences et la solidarité entre les citoyens. Il a appelé à combattre les préjugés et les discriminations visant les musulmans tout au long de l’année, et non uniquement pendant le mois consacré à la sensibilisation à l’islamophobie.

Source: Iqna

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