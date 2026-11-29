SHAFAQNA- La Cour suprême du Canada a confirmé, le vendredi 27 novembre 2026, la validité de l’essentiel de la loi 21 du Québec sur la laïcité de l’État. Ce texte interdit notamment aux enseignantes des écoles publiques de porter des signes religieux visibles, dont le hijab.

D’après Reuters, adoptée en 2019, cette loi s’applique également à plusieurs autres catégories de fonctionnaires, notamment les policiers. Elle interdit le port de signes religieux visibles dans l’exercice de certaines fonctions publiques. Cette décision fait suite à plusieurs contestations judiciaires, notamment celles du Conseil national des musulmans canadiens, de l’Association canadienne des libertés civiles et d’Ichrak Nourel Hak, une musulmane portant le hijab qui souhaitait exercer la profession d’enseignante au Québec.

Dans un arrêt rendu à six voix contre une, la Cour suprême a estimé que le gouvernement québécois pouvait recourir à la disposition de dérogation prévue par la Constitution pour maintenir cette interdiction, malgré les contestations fondées sur les droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise. Cette décision représente un revers pour les organisations opposées à la loi 21, qui dénoncent ses répercussions sur la liberté de religion ainsi que sur l’accès des femmes musulmanes à la profession enseignante.

La Cour a toutefois souligné que les tribunaux conservaient la possibilité d’examiner la conformité d’une loi aux droits protégés par les chartes, même lorsque le gouvernement invoque la disposition de dérogation.

Source: Iqna

www.shafaqna.com