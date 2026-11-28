SHAFAQNA- Dans une tradition rapportée de l’Imam Ali (AS), Commandeur des croyants, l’accent est mis sur l’importance de préserver sa conduite et de s’abstenir de tout péché, même lorsque l’on se trouve seul, loin du regard des autres.

Hawzah propose de découvrir le hadith suivant. Le Commandeur des croyants, l’Imam Ali (AS), a dit:

اتَّقُوا مَعَاصِیَ اللَّهِ فِی الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ

« Gardez-vous de désobéir à Allah dans vos moments de solitude, car le Témoin (de vos actes) est Lui-même le Juge (au Jour de la Résurrection) » (Bihar al-Anwar, t. 78, p. 70, hadith n° 25)

Source: Hawzah

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