SHAFAQNA- À l’occasion du centenaire de sa fondation, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a offert des exemplaires d’une édition spéciale du Saint Coran aux imams musulmans des forces armées françaises.

D’après Muslimsaroundtheworld, cette rencontre s’est tenue en présence de plusieurs membres de l’aumônerie militaire musulmane, dirigée par Nader Mehidi, principal responsable religieux musulman au sein des forces armées françaises. Le professeur Sadek Beloucif, vice-président du Conseil national des aumôneries musulmanes de France, était également présent.

D’après une publication sur le site officiel de la Grande Mosquée de Paris, les exemplaires remis aux aumôniers appartiennent à une édition spécialement publiée à l’occasion du centenaire de l’institution. La réalisation de la calligraphie de cette édition a été confiée au maître calligraphe Mohammed Ben Saïd Chérifi. Cette initiative illustre l’attention accordée aux besoins spirituels des militaires musulmans ainsi qu’au respect de leur identité religieuse. Elle met également en évidence les liens entre les institutions d’aumônerie militaire et les établissements islamiques présents dans la société française.

Inaugurée en 1926, la Grande Mosquée de Paris figure parmi les principaux centres religieux, culturels et islamiques de France. Elle joue un rôle important dans l’accompagnement de la communauté musulmane, la promotion du dialogue interreligieux et interculturel, ainsi que la défense des valeurs de citoyenneté et de coexistence pacifique.

Source: Iqna

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