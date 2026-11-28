SHAFAQNA- Malgré les restrictions imposées par les forces israéliennes, des dizaines de milliers de palestiniens se sont rassemblés à la mosquée Al-Aqsa pour accomplir la prière du vendredi.

D’après le Centre palestinien d’information, des dizaines de milliers de fidèles ont participé, le vendredi 27 novembre 2026, à la prière collective dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem-Est occupée. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux palestiniens ont convergé vers l’esplanade de la mosquée, notamment en passant par la porte de Damas, afin de prendre part à la prière hebdomadaire.

Toutefois, l’accès à la Vieille Ville et au lieu saint a été soumis à des mesures de sécurité renforcées. Les forces israéliennes ont procédé à des contrôles d’identité et à des fouilles aux différents points de passage. Plusieurs palestiniens, en particulier des jeunes hommes, se sont vu refuser l’accès à la mosquée. En dépit de ces restrictions, une foule nombreuse de fidèles a réussi à se rassembler pour accomplir la prière du vendredi dans l’un des lieux les plus sacrés de l’Islam.

Source: Iqna

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