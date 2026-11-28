SHAFAQNA- La Chambre des communes du Royaume-Uni a consacré, le jeudi 26 novembre 2026, une séance spéciale à la question de l’islamophobie et des discriminations visant les musulmans, à l’occasion du Mois de sensibilisation à l’islamophobie.

Organisé à Westminster Hall, ce débat a été proposé par la députée travailliste Nesil Caliskan, qui représente la circonscription de Barking. Le thème retenu cette année est: « Don’t Let It Slide » (Ne laissons pas passer). Au cours des échanges, plusieurs parlementaires ont exprimé leurs inquiétudes face à la multiplication des actes hostiles envers les musulmans au Royaume-Uni et aux répercussions de ce phénomène sur leur vie quotidienne. Les discussions ont notamment porté sur les agressions physiques, les discriminations dans les établissements scolaires et les universités, les attaques contre les mosquées ainsi que les insultes et les menaces diffusées sur les réseaux sociaux.

D’après les statistiques du ministère britannique de l’Intérieur, reprises dans une note de recherche publiée le 25 novembre par la bibliothèque de la Chambre des communes, les crimes de haine visant les musulmans en Angleterre et au pays de Galles ont enregistré une hausse de 15% entre les périodes 2024-2025 et 2025-2026. Plusieurs élus ont également mis en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes musulmanes portant le hijab. Celles-ci sont particulièrement exposées aux insultes et au harcèlement dans les espaces publics, les transports en commun et sur leur lieu de travail.

Les parlementaires ont par ailleurs attiré l’attention sur la situation des étudiants musulmans dans les universités britanniques. Des témoignages présentés lors de la séance font état d’insultes, de menaces et d’agressions motivées par leur appartenance religieuse ou leur apparence. La députée Nesil Caliskan a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective et d’une intervention résolue des pouvoirs publics pour lutter contre l’islamophobie. Elle a notamment souligné l’importance de renforcer la lutte contre les contenus antimusulmans diffusés en ligne et d’améliorer la protection des lieux de culte.

La sécurité des mosquées a également occupé une place importante dans les discussions. À cet égard, plusieurs parlementaires ont rappelé la nécessité de consacrer davantage de moyens financiers aux dispositifs de sécurité et ont fait état de retards dans l’examen de certaines demandes de protection des lieux de culte. Enfin, ce débat a été l’occasion de rappeler que le gouvernement britannique travaille actuellement à l’élaboration d’une définition de l’hostilité antimusulmane ainsi qu’à la mise en place de mesures visant à combattre les discriminations fondées sur la religion.

Source: Iqna

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