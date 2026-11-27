SHAFAQNA- Khaby Lame, célèbre influenceur italo-sénégalais connu pour ses vidéos humoristiques sur TikTok, aurait mémorisé l’intégralité du Saint Coran et porterait ainsi le titre de « Hafiz ».

D’après Zamin.uz, Khabane Lame, de son vrai nom, est mondialement connu pour ses courtes vidéos humoristiques, mais son parcours religieux demeure relativement méconnu du grand public. Il aurait appris par cœur l’intégralité du Livre saint, ce qui lui vaut le titre de Hafiz, attribué à ceux qui maîtrisent l’ensemble du Coran par cœur.

Né le 9 mars 2000 à Dakar, au Sénégal, Khaby Lame a rejoint l’Italie avec sa famille alors qu’il était âgé d’un an. Il a grandi dans la ville de Chivasso, près de Turin. À l’âge de 14 ans, ses parents l’ont envoyé au Sénégal afin qu’il poursuive un enseignement religieux dans une école coranique. Cette expérience lui a permis d’approfondir ses connaissances du Coran et de sa religion. Selon plusieurs médias, il aurait ainsi mémorisé l’intégralité du Livre sacré.

En 2020, après avoir perdu son emploi dans une usine à la suite de la crise liée à la pandémie de Covid-19, il s’est lancé dans la création de vidéos sur TikTok. Ses séquences sans paroles, dans lesquelles il tourne en dérision des situations du quotidien inutilement compliquées, lui ont rapidement permis de conquérir un public international.

Aujourd’hui, Khaby Lame compte parmi les personnalités les plus suivies sur cette plateforme. Au-delà de sa notoriété sur les réseaux sociaux, son parcours révèle un aspect moins connu de sa vie : son attachement à la foi musulmane et son apprentissage du Saint Coran.

Source: Iqna

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