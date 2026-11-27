SHAFAQNA- La deuxième édition du Concours international de récitation du Saint Coran a pris fin le jeudi 26 novembre 2026 à Islamabad, au Pakistan. La cérémonie de clôture a été marquée par l’annonce des résultats et la remise des récompenses aux trois premiers lauréats.

D’après Radio Pakistan, le récitant marocain Qari Ilyas Lamhaque a remporté la première place de cette compétition internationale et s’est vu attribuer un prix de cinq millions de roupies pakistanaises. Le représentant du Pakistan, Abdul Quddus Al-Baaz, a décroché la deuxième place, assortie d’une récompense de trois millions de roupies. Quant au candidat indonésien Dzaniyal Muhammad Chubaibillah, il s’est classé troisième et a reçu deux millions de roupies pakistanaises.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du vice-Premier ministre et ministre pakistanais des Affaires étrangères, Mohammad Ishaq Dar, ainsi que de plusieurs responsables gouvernementaux et personnalités religieuses. Cette deuxième édition a rassemblé des récitants venus de 32 pays, réunis autour de cet événement consacré à l’art de la lecture coranique. La compétition a notamment permis aux participants de démontrer leurs aptitudes dans la récitation du Saint Coran, leur maîtrise des règles du Tajweed ainsi que leur précision dans la prononciation.

L’organisation de ce concours s’inscrit dans le cadre des initiatives du Pakistan visant à promouvoir les enseignements du Saint Coran, à encourager les jeunes à approfondir leur connaissance du Livre sacré et à consolider les échanges religieux et culturels entre les nations participantes.

Source: Iqna

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