SHAFAQNA- Malgré la destruction de plus de 1000 mosquées dans la bande de Gaza, des milliers de palestiniens continuent d’apprendre et de mémoriser le Coran dans des espaces provisoires, témoignant de leur détermination à préserver l’enseignement coranique en dépit des ravages de la guerre.

D’après Alquds.com, malgré la destruction de nombreux lieux de culte et la mort de plusieurs responsables religieux, les cercles d’apprentissage et de mémorisation du Coran poursuivent leurs activités dans différentes régions de la bande de Gaza. Ces enseignements sont désormais dispensés sous des tentes, dans des habitations ou encore au milieu des décombres. Selon les enseignants et les familles, cette mobilisation collective contribue à maintenir vivante la transmission du savoir coranique dans des conditions particulièrement difficiles.

Parmi les religieux ayant perdu la vie figure le cheikh Jihad Qaza’ar, qui avait élaboré plusieurs méthodes pédagogiques innovantes et fondé les programmes « Sawa’ed al-Huffaz » et « Safwat al-Huffaz ». Ces initiatives visaient notamment à former des élèves capables de réciter l’intégralité du Coran en une seule séance.

D’après les statistiques du ministère des Waqfs de Gaza, 411 imams, prédicateurs et employés de cette institution ont été tués. Le bilan des destructions matérielles fait également état de 1076 mosquées entièrement détruites et de 166 autres partiellement endommagées, sur les 1275 que compte le territoire. Pour faire face à cette situation, plus de 500 lieux de prière provisoires ont été aménagés, notamment dans des serres agricoles ou sous des abris recouverts de bâches en plastique. Plus de 1000 cercles de mémorisation du Coran y accueillent quelque 10500 élèves.

Au centre de mémorisation Al-Katiba, situé dans la ville de Gaza, plus de 250 élèves poursuivent leurs études coraniques dans des installations de fortune, malgré la perte de dix enseignants et la mort de plusieurs apprenants. Par ailleurs, l’association Dar Al-Quran Al-Karim wa Al-Sunna organise près de 5200 cercles d’apprentissage, réunissant environ 50 00 élèves. Parmi eux, quelque 10000 ont réussi à réciter une partie ou la totalité du Coran au cours des mois de guerre.

Ces efforts se heurtent néanmoins à de nombreux obstacles, notamment la pénurie d’exemplaires du Coran, les déplacements forcés de la population, l’insécurité persistante et la précarité économique. Face au manque de livres disponibles, certains enseignants vont jusqu’à restaurer manuellement les exemplaires endommagés afin de permettre aux élèves de poursuivre leur apprentissage.

Malgré l’ampleur des destructions et la précarité des conditions de vie, les cours coraniques continuent ainsi d’être organisés dans différentes parties de la bande de Gaza. Les mosquées détruites cèdent la place à des espaces de prière improvisés, illustrant la volonté des habitants de préserver leur héritage religieux et culturel et d’assurer la transmission du Coran aux générations futures.

Source: Iqna

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