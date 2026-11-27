SHAFAQNA- La disponibilité de dindes certifiées halal dans certaines grandes enseignes américaines facilite désormais l’organisation des repas de Thanksgiving pour les familles musulmanes. Elles peuvent ainsi prendre part à cette tradition tout en respectant leurs prescriptions alimentaires.

D’après Oumma, aux débuts de son activité, un fournisseur de viande halal était contraint de se rendre lui-même dans une ferme de l’Illinois pour s’approvisionner. Aujourd’hui, grâce à des partenariats avec plusieurs éleveurs et fournisseurs américains, il est en mesure de proposer ses produits à une clientèle beaucoup plus large. La présence de viande halal dans les grandes surfaces constitue une avancée notable pour les consommateurs musulmans aux États-Unis. Cette évolution leur permet d’accéder plus facilement aux produits nécessaires à la préparation du traditionnel repas de Thanksgiving, sans avoir à faire de compromis sur leurs exigences alimentaires.

L’article évoque également les résultats d’une enquête réalisée en ligne en 2022 pour le compte de l’organisme de certification halal IFANCA. Selon cette étude, 52% des Américains connaissant les produits halal déclaraient rencontrer des difficultés pour en trouver dans les magasins d’alimentation.

Source: Iqna

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