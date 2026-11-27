SHAFAQNA- Près de 40% étudiants musulmans au Royaume-Uni déclarent avoir été confrontés à des actes islamophobes au sein de leur établissement universitaire, selon une nouvelle enquête.

D’après Al Jazeera, une étude réalisée par la Fédération des sociétés islamiques étudiantes (FOSIS) met en lumière l’ampleur des discriminations et des manifestations d’islamophobie auxquelles sont exposés les étudiants musulmans dans les universités britanniques. Menée auprès de 715 étudiants issus de 63 établissements d’enseignement supérieur, cette enquête révèle que les étudiantes musulmanes sont davantage exposées à ces comportements que leurs homologues masculins. En effet, 42% des femmes interrogées affirment avoir subi des actes islamophobes, contre 34% des hommes. Dans les universités membres du groupe Russell, qui regroupe plusieurs des établissements les plus prestigieux du Royaume-Uni, ce taux atteint 53% parmi les étudiantes musulmanes.

Les témoignages recueillis font état de diverses formes d’hostilité, allant des insultes et des crachats aux agressions physiques et aux actes de discrimination au sein des établissements universitaires. Certains étudiants dénoncent également les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir des aménagements leur permettant de participer à la prière collective du vendredi.

Le rapport souligne par ailleurs les nombreux obstacles auxquels se heurtent les victimes lorsqu’elles tentent de signaler ces incidents. Selon les résultats de l’enquête, 68% des étudiants ayant subi des actes islamophobes déclarent ne pas se sentir en mesure de déposer une plainte. Parmi ceux qui ont entrepris cette démarche, 45 % estiment que leur signalement n’a pas été traité de manière adéquate. Face à ces constats, la FOSIS appelle les universités britanniques à prendre des mesures concrètes et efficaces pour prévenir et combattre l’islamophobie sur les campus.

L’organisation préconise notamment l’adoption d’une définition précise de l’islamophobie, la mise en place de programmes de sensibilisation et de formation à destination du personnel universitaire, ainsi que la création de mécanismes indépendants chargés de recueillir les plaintes et d’assurer un traitement approprié des signalements émanant des étudiants victimes de discrimination.

Source: Iqna

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