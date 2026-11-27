Shafaqna français- L’ouvrage « L’Amérique bat le tambour de la guerre » relate les événements historiques du 11 septembre et leurs conséquences pour les pays islamiques, à partir des souvenirs quotidiens du défunt Ayatollah Hashemi Rafsanjani, figure politique majeure de l’Iran contemporain. Shafaqna Français a édité des extraits de ce livre sous l’autorisation des auteurs, Mohsen Hashemi et Abbas Bashiri.

Qui est un terroriste!?

Alors que les États-Unis ont désigné 22 individus comme terroristes dangereux et auteurs des attentats du 11 septembre, et qu’il est décidé de geler leurs comptes bancaires et de prendre des mesures à leur encontre, une question se pose: qui est réellement un terroriste ? Car ni le Conseil de sécurité de l’ONU ni les pays impliqués dans le terrorisme n’ont encore défini la notion de terroriste ni les critères permettant de l’identifier.

Il y a encore quelques jours, lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé à l’unanimité la résolution proposée par les États-Unis sur la lutte globale contre le terrorisme, aucune mention n’a été faite de la notion de terroriste ni des critères permettant de l’identifier. Cette

résolution contient toutes les dispositions relatives à la qualité de la lutte contre le terrorisme et au traitement des personnes qui le soutiennent. Cependant, elle ne se limite pas à une définition du terrorisme. L’importance de cette question s’accroît lorsque l’Assemblée générale de l’ONU, réunie, n’a pu, en raison de divergences, parvenir à une conclusion sur la définition et la détermination de la notion de terrorisme et de ses manifestations.

Par conséquent, on craint de plus en plus que des pays comme les États-Unis et certains de leurs alliés, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, s’en prennent aux peuples épris de liberté et aux pays indépendants, notamment à ceux qui sont depuis des années les victimes principales du terrorisme.

Parallèlement, les déclarations des responsables américains, notamment du président de ce pays, qui, en réponse à l’appel international à une véritable lutte contre le terrorisme, ne parlent que de guerre et divisent les pays du monde en deux groupes : les « partisans de l’Amérique » ou les « partisans du terrorisme », puis lancent une attaque contre l’Afghanistan sous prétexte de lutter contre le terrorisme, ont accru l’inquiétude internationale.

Dès lors, une question se pose : quelle est la différence entre la définition du « terrorisme » selon Washington et celle des autres pays, et sur quels fondements les États-Unis agissent-ils ? C’est pourquoi de nombreux experts, et même des hommes d’État de différents pays, insistent

sur le fait qu’avant toute opération militaire, les États-Unis et leurs alliés doivent clarifier leur conception du terrorisme et les critères permettant de l’identifier. Il convient également de répondre à la question suivante : le terrorisme est-il un phénomène mondial et sa lutte exige-t-elle une action collective, ou se limite-t-il à un seul individu ou à un groupe spécifique, auquel cas chaque pays et gouvernement peut le combattre en se basant sur sa propre définition ?

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