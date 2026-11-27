SHAFAQNA- Le Conseil central des musulmans d’Allemagne a tiré la sonnette d’alarme face à la propagation des discours haineux et des appels à la violence visant la communauté musulmane dans le pays.

D’après Al Jazeera, qui cite le Conseil, la découverte d’un projet présumé d’attentat contre une mosquée témoigne d’une aggravation inquiétante de l’extrémisme d’extrême droite et des manifestations de racisme en Allemagne. Cette mise en garde fait suite à l’annonce du parquet général de Düsseldorf concernant l’ouverture d’une enquête sur un ressortissant allemand de 18 ans, soupçonné d’avoir planifié une attaque contre une mosquée au moyen d’armes fabriquées à l’aide d’une imprimante 3D.

D’après les médias allemands, le suspect, un étudiant originaire d’Olpe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est placé en détention provisoire depuis le mois d’août dernier. Une perquisition menée à son domicile aurait permis aux autorités de découvrir des armes, des composants d’armes ainsi que des munitions produits à l’aide d’une imprimante 3D. À ce stade, aucune inculpation officielle n’a toutefois été prononcée à son encontre.

Le Conseil central des musulmans estime que les menaces visant les mosquées ne sauraient être considérées comme de simples faits isolés. Elles doivent, selon lui, être analysées à la lumière de l’évolution du climat politique et des discours publics en Allemagne. L’organisation souligne également que les manifestations d’hostilité envers les musulmans ne sont plus l’apanage des seuls mouvements d’extrême droite, mais se retrouvent désormais dans les déclarations de certains responsables de formations politiques démocratiques.

Elle met en garde contre les conséquences de la multiplication des discours provocateurs, susceptibles d’encourager des individus animés par des idéologies extrémistes et antimusulmanes et, par conséquent, d’accroître les risques d’attaques contre les lieux de culte et les fidèles. À cet égard, elle rappelle notamment l’attentat perpétré en 2019 contre deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Face à cette situation, le Conseil appelle à une mobilisation globale contre l’extrémisme et le racisme, fondée à la fois sur le renforcement des mesures de sécurité, la lutte contre les discours haineux et la promotion de la coexistence pacifique et de la solidarité au sein de la société.

Source: Iqna

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