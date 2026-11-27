SHAFAQNA– La ville sainte de Karbala a accueilli une foule nombreuse de pèlerins venus passer la nuit du vendredi auprès des Sanctuaires de l’Imam Hussein et de son frère, Abu al-Fadl al-Abbas (AS).

De nombreux visiteurs ont afflué vers ces lieux saints pour accomplir leurs rites de dévotion et exprimer leur attachement profond aux Ahl al-Bayt (AS). À cette occasion, le Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas a mis en place un dispositif complet de services afin de répondre aux besoins des pèlerins, de faciliter leur visite et de leur assurer les meilleures conditions d’accueil.

Source: Al-Kafeel

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