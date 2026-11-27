SHAFAQNA- La Bibliothèque nationale du Roi Fahd, située à Riyad, a mis à l’honneur un rare exemplaire manuscrit du Saint Coran datant du Xème siècle de l’Hégire, témoignant de la longue tradition musulmane de transcription et de préservation du Livre saint.

Selon SPA, ce précieux manuscrit, composé de quatre parties, est actuellement présenté aux visiteurs de la bibliothèque. Il illustre l’attention particulière accordée par les musulmans, à travers les siècles, à la copie, à la conservation et à la transmission du texte coranique. Parmi les pages exposées figurent notamment des passages de la sourate Al-Kahf, offrant aux visiteurs un aperçu de l’histoire ancienne de la calligraphie coranique et des pratiques de préservation du texte sacré.

À travers cette initiative, la Bibliothèque nationale du Roi Fahd entend mettre en lumière la valeur historique, scientifique et culturelle des manuscrits coraniques, ainsi que la diversité des traditions calligraphiques développées au fil des siècles pour transcrire le Coran.

Cette présentation constitue également une occasion pour les chercheurs et les passionnés du patrimoine islamique de découvrir certaines des pièces les plus remarquables conservées dans les collections de l’établissement et d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire de la transcription du texte coranique. La bibliothèque réaffirme ainsi son engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine documentaire et de sa valorisation auprès du public et des générations futures. Cette démarche s’inscrit dans les efforts déployés par l’Arabie saoudite pour préserver et faire connaître les documents historiques liés au patrimoine de la civilisation islamique.

Source: Iqna

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