SHAFAQNA- Des récitants représentant 32 pays se retrouvent à Islamabad pour participer à la deuxième édition du Concours international de récitation du Saint Coran, organisée par le Pakistan.

Selon Arab News, la compétition a été officiellement inaugurée le mardi 24 novembre 2026, dans la capitale pakistanaise. Cette manifestation internationale se déroule sur trois jours, du 24 au 26 novembre, et rassemble des participants venus de différentes régions du monde. Le jury chargé d’évaluer les prestations des candidats est composé de spécialistes originaires d’Égypte, d’Iran et du Pakistan.

Ce rendez-vous coranique a pour objectif de promouvoir l’enseignement du Saint Coran, sa mémorisation et l’art de sa récitation. Il vise également à consolider les relations spirituelles et culturelles entre les pays musulmans. Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre pakistanais des Affaires religieuses, Sardar Muhammad Yousaf, a insisté sur l’importance de promouvoir non seulement la récitation du Saint Coran, mais aussi sa compréhension et son application dans la vie personnelle et collective.

Il convient de rappeler que le Pakistan avait accueilli la première édition de ce concours en novembre 2025, avec la participation de récitants représentant plus de 40 pays.

Source: Iqna

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