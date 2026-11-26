SHAFAQNA- Le Musée du Saint Coran, situé dans le quartier culturel de Hira, à La Mecque, présente deux pages exceptionnelles d’un ancien manuscrit coranique rédigé en écriture coufique et datant du IIIe siècle de l’Hégire (IXème siècle de l’ère chrétienne).

Ces précieux documents constituent un témoignage historique de l’évolution des premières techniques de transcription du Saint Coran. Ils illustrent également le soin apporté à la préservation du texte coranique ainsi que le développement de l’art calligraphique arabe à ses débuts. Chacune des deux pages comporte sept lignes écrites à l’encre brun foncé, reproduisant des versets des sourates Al-Qadr et Al-Layl. Des ornements dorés servent à séparer les versets, témoignant du souci esthétique des copistes de l’époque et de leur volonté de distinguer les différentes parties du texte à l’aide d’éléments décoratifs.

L’écriture coufique employée dans ce manuscrit présente plusieurs particularités, notamment une légère inclinaison vers la droite des lettres alif et lam, ainsi que l’absence de points diacritiques. Ces caractéristiques permettent de mieux comprendre les premières formes de l’écriture coufique dans les manuscrits coraniques et les différentes étapes de l’évolution de l’écriture arabe et des techniques de notation du texte sacré.

Le manuscrit comporte également des points rouges destinés à indiquer les voyelles, selon un système reposant sur leur position par rapport aux lettres. Placés au-dessus, ils indiquent la fatha, au-dessous, la kasra et à gauche, la damma. Cette méthode figure parmi les premiers procédés de vocalisation du texte coranique, antérieurs à la généralisation des systèmes de notation utilisés aujourd’hui.

Ces deux pages revêtent une grande importance historique pour l’étude de l’évolution de la calligraphie arabe et des différentes méthodes de transcription du Saint Coran. Elles témoignent du travail accompli par les premières générations de musulmans pour assurer la transcription précise et la vocalisation du texte coranique, avant l’apparition des formes manuscrites qui se sont progressivement imposées au fil des siècles. Elles offrent également aux visiteurs et aux chercheurs l’occasion de découvrir les particularités esthétiques de l’écriture coufique et d’apprécier les efforts scientifiques et artistiques consacrés, à travers l’histoire, à la préservation et à la mise en valeur du Livre saint. Ces efforts se sont notamment traduits par le développement des systèmes de ponctuation et de vocalisation, ainsi que par l’introduction de techniques décoratives telles que la dorure et la reliure.

Situé dans le quartier culturel de Hira, à La Mecque, le Musée du Saint Coran est un espace culturel et pédagogique consacré à l’histoire du Livre saint et aux sciences coraniques. À travers ses collections de manuscrits anciens, ses exemplaires historiques du Coran et ses dispositifs interactifs, il retrace les différentes étapes de la transcription, de la compilation et de la reproduction du texte coranique au fil des siècles. Le musée permet ainsi aux visiteurs de mieux comprendre l’évolution de l’écriture coranique et la richesse de l’art de la calligraphie arabe.

Source: Iqna

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