SHAFAQNA- Trois mosquées situées aux Pays-Bas ont récemment été la cible d’actes islamophobes perpétrés par des groupes d’extrême droite, a annoncé Cevdet Keskin, responsable de la Fondation néerlandaise Diyanet (NDF), une organisation caritative islamique.

D’après Yeni Şafak, le groupe d’extrême droite « Rechts in Verzet » a déployé, jeudi à l’aube, des banderoles à caractère islamophobe devant deux mosquées de la ville d’Enschede. Une troisième mosquée, située dans la ville de Houten et fréquentée notamment par des fidèles d’origine marocaine, a également été prise pour cible par un autre groupe d’extrême droite. Des banderoles comportant des messages hostiles à l’Islam ont été accrochées à l’entrée de l’établissement.

Le groupe responsable de cette action a ensuite diffusé des photographies des banderoles sur les réseaux sociaux. On pouvait notamment y lire les slogans suivants : « Nous ne voulons pas de mosquées » et « L’Islam, c’est le terrorisme ». Cevdet Keskin a fermement condamné ces actes, qu’il considère comme une nouvelle manifestation de la montée de l’islamophobie aux Pays-Bas. Il a estimé que la répétition de telles attaques contre les lieux de culte musulmans témoignait de l’insuffisance des dispositifs mis en place pour assurer leur protection, appelant les autorités à renforcer les mesures de sécurité autour des mosquées.

Par ailleurs, l’article rappelle que les lieux de culte musulmans en Europe ont été confrontés, depuis le début de l’année, à de nombreuses agressions, notamment des incendies criminels, des actes de vandalisme, des graffitis et des inscriptions racistes. Il fait également référence à un rapport de la Fondation turque SETA, publié à Ankara, qui recense plusieurs actes antimusulmans dans différents pays européens. Selon ce document, 364 incidents ont été signalés aux Pays-Bas, 121 en France et 36 en Belgique.

Source: Iqna

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