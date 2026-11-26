SHAFAQNA- Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a appelé au renforcement des écoles religieuses, des centres d’enseignement islamique et des établissements spécialisés dans la mémorisation du Coran, afin de préserver la foi, les valeurs morales et l’identité musulmane.

D’après Bernama, lors d’une déclaration faite le mardi 24 novembre, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de soutenir ces institutions éducatives et de consolider leur rôle dans la société malaisienne. Il a rappelé que, tout au long de l’histoire, les écoles religieuses et les établissements coraniques avaient largement contribué à la préservation de l’identité musulmane, notamment durant les périodes de domination coloniale dans les pays islamiques.

Anwar Ibrahim a expliqué que la colonisation avait profondément marqué les systèmes politiques, administratifs et éducatifs des sociétés concernées, tout en exerçant une influence durable sur leurs langues et leurs cultures. Dans ce contexte, les écoles religieuses, les centres islamiques et les établissements d’enseignement coranique constituaient, selon lui, des espaces essentiels pour sauvegarder la foi et entretenir l’esprit de résistance face à la domination coloniale.

Le Premier ministre a également fait remarquer que l’accession à l’indépendance politique n’avait pas nécessairement entraîné la disparition des influences intellectuelles et culturelles héritées de la période coloniale. Il a estimé que cette réalité rendait d’autant plus nécessaire le développement et le renforcement des institutions éducatives islamiques.

À cet égard, il a évoqué l’augmentation des financements accordés ces dernières années aux écoles religieuses et aux centres de mémorisation du Coran, avec la participation du Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM) et de la Fondation malaisienne de prédication islamique (YADIM). Anwar Ibrahim a par ailleurs souligné l’importance de cultiver la dimension spirituelle et morale de la société musulmane. Selon lui, le développement d’un pays ne saurait se mesurer uniquement à ses performances économiques et à ses réalisations matérielles.

Il a enfin insisté sur le fait que la promotion de l’enseignement islamique devait aller de pair avec une lutte résolue contre toute utilisation abusive de la religion visant à légitimer des comportements condamnables, la corruption, l’injustice ou encore la marginalisation des populations défavorisées.

Source: Iqna

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