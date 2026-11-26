SHAFAQNA- Située à l’entrée de la ville sainte de La Mecque, la Porte de La Mecque figure parmi les réalisations architecturales les plus remarquables de la cité. Par son design original, inspiré du Saint Coran ouvert sur un rehal, pupitre traditionnel de lecture, elle symbolise le lien profond entre l’architecture, l’art islamique et l’identité religieuse.

D’après SPA, cette imposante structure accueille les pèlerins et les visiteurs à leur arrivée dans la ville sainte. Sa conception, qui s’inspire de la place centrale qu’occupe le Saint Coran dans la vie des musulmans, évoque la grandeur et le caractère sacré du Livre saint. Le monument reproduit la forme d’un exemplaire du Coran ouvert et posé sur un rehal. Il se compose de deux éléments architecturaux, dont chacun mesure environ 16,5 mètres de hauteur sur 26 mètres de largeur.

Imaginée par l’artiste saoudien Aziz Dia, cette œuvre associe plusieurs matériaux, notamment le béton armé, le verre et le bois. Elle se distingue également par l’intégration de motifs géométriques islamiques et de calligraphies arabes, qui témoignent de la richesse du patrimoine artistique et architectural musulman. Suspendue à une hauteur comprise entre 23 et 31 mètres au-dessus de la chaussée, cette porte monumentale constitue aujourd’hui l’un des éléments architecturaux les plus distinctifs marquant l’entrée de La Mecque.

Par ailleurs, la municipalité de La Mecque indique poursuivre ses efforts pour valoriser les principales entrées de la ville. Ces initiatives comprennent notamment la création d’espaces verts, la réorganisation des espaces publics et l’amélioration de leur aménagement esthétique. L’objectif est de renforcer l’identité visuelle et culturelle de la ville, tout en offrant un accueil plus agréable aux habitants, aux visiteurs et aux pèlerins dès leur arrivée.

Source: Iqna

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