SHAFAQNA- Dans un discours prononcé à la veille de Tassoua, 1er février 1974, à la mosquée Karamat de Machhad, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a évoqué la grandeur d’âme et le courage d’Umm al-Banin (SA), mère d’Abbas ibn Ali (AS) et de ses trois frères, tous tombés en martyrs lors de la tragédie de Karbala. À travers un récit particulièrement émouvant, il a mis en évidence la profondeur de son attachement à l’Imam Hussein (AS) ainsi que la force de sa foi face à la perte de ses quatre fils.

Selon le récit rapporté dans ce discours, après le martyre de ses fils, Umm al-Banin (SA) se rendait au cimetière d’al-Baqi, à Médine, accompagnée du jeune Obaydallah, fils d’Abbas ibn Ali (AS). Elle y évoquait le souvenir de ses quatre fils et exprimait, à travers des élégies, sa profonde douleur, tout en rendant hommage à leur bravoure et à leur fidélité envers l’Imam Hussein (AS). Parmi les poèmes qui lui sont attribués figure une élégie consacrée à son fils Abbas, surnommé Abu al Fadl, dont le courage sur le champ de bataille de Karbala était particulièrement remarquable.

Dans cette élégie, elle évoquait son fils, qui avait affronté les rangs ennemis l’épée à la main, avant de rappeler les circonstances tragiques de sa mort. S’adressant à ceux qui avaient assisté à la bataille, elle soulignait que, tant qu’Abbas avait conservé son épée, personne n’aurait osé s’approcher de lui. Elle en concluait que le coup de masse de fer porté à sa tête n’avait pu être asséné qu’après que ses deux mains eurent été tranchées. Elle aurait ainsi récité ces vers:

« Ô vous qui avez vu mon Abbas combattre, l’épée à la main, face aux rangs ennemis! Si ses mains avaient encore tenu son épée, nul n’aurait osé s’approcher de lui. Comment aurait-il donc pu recevoir un coup de masse de fer sur la tête, si ce n’est après que ses mains eurent été tranchées? »

Ce récit témoigne non seulement de la douleur d’une mère ayant perdu ses quatre fils, mais aussi de la noblesse de son âme et de la profondeur de ses convictions. Malgré cette terrible épreuve, Umm al-Banin (SA) continuait d’évoquer le courage de ses enfants et leur fidélité à l’Imam Hussein (AS). Son attachement à la cause de l’Imam Hussein (AS) dépassait ainsi les liens maternels et témoignait d’une foi profonde ainsi que d’un dévouement sans réserve envers la famille du Prophète (P).

Figure emblématique de fidélité et de courage

Umm al-Banin (SA) occupe une place particulière dans la mémoire de la tragédie de Karbala. Son attitude après le martyre de ses quatre fils est devenue un symbole de patience, de loyauté et de sacrifice. À travers ses élégies et le souvenir qu’elle a perpétué de ses enfants, elle a également contribué à préserver la mémoire de l’épopée de l’Achoura et à transmettre ses valeurs aux générations suivantes.

Le récit évoqué dans ce discours rappelle ainsi que le courage d’Umm al-Banin (AS) ne se manifestait pas uniquement dans sa capacité à supporter une épreuve aussi douloureuse, mais également dans sa fidélité indéfectible à l’Imam Hussein (AS) et son attachement profond aux idéaux pour lesquels ses fils avaient sacrifié leur vie.

Source: Hawzah

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