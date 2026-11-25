SHAFAQNA- La division Al-Abbas (AS) a organisé une procession de deuil dans la ville sainte de Karbala, en Irak, à l’occasion de l’anniversaire du décès de Dame Umm al-Banin (SA).

Des membres de la division ont participé à cette marche commémorative afin de rendre hommage aux sacrifices de Dame Umm al-Banin (SA) et de rappeler les valeurs de patience, de fidélité et de dévouement qui ont marqué sa vie. Ils ont également évoqué ses positions historiques et son soutien indéfectible aux Ahl al-Bayt (AS). La procession est partie du Sanctuaire de l’Imam Hussein (AS), a traversé la zone située entre les deux sanctuaires sacrés de Karbala, puis s’est achevée au Sanctuaire d’Abu al-Fadl al-Abbas (AS).

Une cérémonie de deuil a ensuite été organisée au sanctuaire, au cours de laquelle des poèmes et des élégies ont été récités en hommage à Dame Umm al-Banin (SA) et à l’occasion de cette douloureuse commémoration.

Source: Al-Kafeel

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