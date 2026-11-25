SHAFAQNA– Des archéologues sous-marins ont découvert, au large de Majorque, en Espagne, les vestiges d’un navire qui aurait fait naufrage à l’époque islamique. Cette découverte pourrait être particulièrement importante, puisqu’il pourrait s’agir de la première épave de cette période identifiée dans les îles Baléares.

D’après Arkeonews, le navire, de taille relativement modeste, a conservé une partie considérable de sa structure en bois. Parmi les éléments retrouvés dans sa cargaison figurent notamment des pierres de moulin, de grandes jarres en céramique ainsi qu’une quantité importante de ramures de cervidés. À la suite de cette découverte, le Conseil insulaire de Majorque a décidé de recouvrir à nouveau l’épave de sable afin de préserver ses vestiges des risques de pillage et de l’érosion. Les autorités ont également choisi de garder confidentielle la localisation exacte du site archéologique.

La datation précise du navire reste toutefois à établir. Si les premières hypothèses se confirment, cette découverte pourrait apporter de nouvelles informations sur les échanges commerciaux maritimes de Majorque durant les plus de trois siècles de présence musulmane sur l’île.

Découverte fortuite lors d’une baignade

L’épave a été découverte en juillet 2026, lorsqu’un habitant de l’île, venu se baigner sur les côtes de Majorque, a aperçu des éléments en bois dépassant du sable au fond de la mer. Soupçonnant la présence d’un ancien navire, il a immédiatement signalé sa découverte au Conseil insulaire de Majorque.

Une équipe d’archéologues sous-marins a ensuite été dépêchée sur les lieux. Au cours d’une première inspection, les spécialistes ont relevé et documenté plusieurs éléments de la structure en bois, en partie enfouis sous le sable. Les premières observations ne permettaient cependant pas de déterminer avec précision l’époque à laquelle remontait l’embarcation. Une deuxième campagne d’investigation, organisée à la fin du mois d’août, a permis de faire avancer les recherches. L’étude des céramiques et des autres objets retrouvés dans la cargaison a fourni aux chercheurs des indices orientant vers une datation correspondant à la période islamique.

Le quotidien espagnol Última Hora, qui a révélé cette découverte, a rapporté que le Conseil insulaire avait rapidement pris des mesures pour protéger l’épave. La localisation du site reste tenue secrète afin d’éviter toute tentative de pillage.

Ramures de cervidés et des pierres de moulin parmi les marchandises

La diversité des objets retrouvés constitue l’un des aspects les plus remarquables de cette découverte. Les archéologues ont notamment identifié des pierres de moulin, de grandes jarres destinées au stockage, différents fragments de céramique ainsi qu’un nombre important de ramures de cervidés. La structure en bois du navire représente également une source d’informations archéologiques particulièrement précieuse. Malgré ses dimensions modestes, l’embarcation a conservé une partie importante de ses éléments structurels, tant transversaux que longitudinaux. Leur étude pourrait permettre de mieux comprendre les techniques de construction navale utilisées à cette époque.

La présence de nombreuses ramures de cervidés suscite également des interrogations sur la nature des échanges commerciaux auxquels participait le navire. Au Moyen Âge, les bois de cervidés et les ossements étaient utilisés comme matières premières pour fabriquer des revêtements de coffrets, des objets décoratifs et divers articles de la vie quotidienne.

Les chercheurs envisagent ainsi que ces ramures aient été transportées à bord du navire en tant que marchandises, ce qui pourrait apporter de précieux éclairages sur les activités commerciales et les réseaux d’échanges maritimes de Majorque à l’époque islamique. Toutefois, l’espèce animale dont proviennent ces ramures, leur origine géographique ainsi que leur destination demeurent inconnues. Rien ne permet non plus, à ce stade, d’établir qu’elles étaient destinées à un atelier spécialisé dans l’artisanat. Les réponses à ces différentes questions pourraient contribuer à déterminer l’origine du navire et à mieux comprendre son rôle au sein des réseaux commerciaux de la Méditerranée.

Source: Iqna

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