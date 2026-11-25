SHAFAQNA- Le musée de la cathédrale de Vank, situé à Ispahan, en Iran, conserve une précieuse collection de manuscrits de la Bible et du Saint Coran, qui se distinguent par la finesse de leurs enluminures, la richesse de leurs ornements et leur importance historique et culturelle.

Ces ouvrages témoignent de la richesse du patrimoine religieux et artistique de la région, ainsi que des échanges culturels entre les différentes traditions religieuses au fil des siècles.

Source: Iqna

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