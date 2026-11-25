SHAFAQNA- Le Centre culturel islamique Mohammed Assad, situé dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, organise des visites de découverte afin de mieux faire connaître l’islam, les traditions musulmanes et le rôle de la mosquée dans la vie des fidèles.

D’après Muslimsaroundtheworld, le centre a récemment accueilli un groupe de visiteurs dans le cadre d’une rencontre intitulée « Qu’est-ce qu’une mosquée? ». Cette initiative avait pour objectif de présenter les principes de l’Islam, les traditions de la communauté musulmane et l’histoire de la présence des musulmans dans la ville. Cette activité s’inscrit dans le cadre des programmes de sensibilisation et de dialogue avec la population locale. Elle a permis aux participants de découvrir les lieux de culte musulmans et de mieux comprendre la vie religieuse de cette communauté.

À cette occasion, l’imam, le Cheikh Ibrahim Joumabikov, a expliqué les différentes fonctions de la mosquée dans la vie des musulmans, présenté leurs pratiques religieuses et retracé l’histoire de la communauté musulmane de Lviv. La visite s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les participants ont d’abord été accueillis autour d’un café accompagné de pâtisseries orientales, avant de découvrir les différents espaces de la mosquée. Ils ont également eu l’occasion de poser directement leurs questions à l’imam et d’échanger avec lui sur divers aspects de l’Islam.

La rencontre a également été l’occasion de présenter la personnalité de Mohammed Assad, dont le centre porte le nom. Né en 1900 à Lviv, sous le nom de Leopold Weiss, il est devenu l’une des figures intellectuelles musulmanes les plus marquantes du XXe siècle. Il est décédé en 1992 à Grenade, en Espagne. Fondé en 2015, le Centre culturel islamique Mohammed Assad comprend une mosquée ainsi qu’une structure communautaire destinée à répondre aux besoins des musulmans de Lviv. Il organise également différentes activités éducatives et culturelles à destination de la population locale.

Le centre abrite par ailleurs un projet consacré à la préservation du patrimoine islamique en Ukraine. À l’initiative de son directeur, Amine Al-Qassem, un petit musée a été aménagé dans son bureau. Celui-ci rassemble des objets historiques et patrimoniaux collectés au fil des années. Le responsable du projet souhaite obtenir un espace indépendant afin de mieux préserver ces pièces et de les transmettre aux générations futures. Le centre a annoncé qu’il comptait organiser chaque mois de nouvelles visites de découverte consacrées à différents thèmes. Les personnes intéressées par l’Islam et la culture musulmane sont invitées à participer à ces rencontres.

À travers cette initiative, le Centre culturel islamique Mohammed Assad entend encourager les échanges directs entre les musulmans et les habitants de Lviv, faire connaître davantage les traditions islamiques et contribuer au renforcement de la compréhension et du respect mutuels entre les différentes composantes de la société ukrainienne.

Source: Iqna

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