SHAFAQNA- La répartition de la population musulmane dans le monde devrait connaître d’importantes transformations au cours des prochaines décennies, selon de nouvelles projections démographiques.

D’après les estimations du Pew Research Center, publiées en novembre 2026, le nombre de musulmans dans le monde pourrait atteindre 3,64 milliards en 2070, contre 2,02 milliards en 2020, soit une augmentation de 80%. Selon ces projections, les musulmans pourraient devenir plus nombreux que les chrétiens dès 2035. À l’horizon 2070, la population chrétienne mondiale devrait, quant à elle, s’élever à environ 2,96 milliards de personnes, enregistrant une progression de 30% entre 2020 et 2070.

Le classement des cinq pays abritant les plus importantes populations musulmanes devrait également connaître des changements significatifs. En 2020, l’Indonésie occupait la première place, devant le Pakistan et l’Inde. En 2070, le Pakistan devrait prendre la tête du classement avec 461,02 millions de musulmans, suivi de l’Inde avec 333,62 millions. Le Nigeria se classerait en troisième position avec 282,13 millions de musulmans. Il serait suivi de l’Indonésie, qui en compterait 273,86 millions, puis du Bangladesh, avec 218,16 millions.

Cette progression démographique s’expliquerait notamment par la jeunesse de la population musulmane et son taux de fécondité relativement élevé. Entre 2020 et 2025, celui-ci était estimé à 3,1 enfants par femme chez les musulmanes, contre 2,5 chez les chrétiennes. L’Afrique subsaharienne devrait également jouer un rôle de plus en plus important dans cette évolution. La population musulmane de cette région pourrait passer de 369 millions de personnes en 2020 à 980 millions en 2070.

Il convient toutefois de souligner que ces chiffres reposent sur des projections démographiques établies à partir de la continuité des tendances actuellement observées. Ils ne constituent donc pas des prévisions certaines, mais des estimations susceptibles d’évoluer en fonction des changements démographiques futurs.

Source: Iqna

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