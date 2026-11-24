SHAFAQNA- Le maire de New York, Zohran Mamdani, a signé un décret visant à améliorer l’accès aux repas halal et casher dans les établissements publics municipaux, notamment les écoles, les hôpitaux et les centres d’hébergement.

D’après Oumma, le décret a été signé le 18 novembre 2026. Il a pour objectif de faciliter l’identification des repas conformes aux prescriptions alimentaires musulmanes et juives, en précisant notamment leur composition, leurs ingrédients ainsi que les organismes chargés de certifier leur conformité. D’après les autorités municipales, les services de la ville distribuent chaque année plus de 220 millions de repas et de collations. Au cours de l’exercice budgétaire 2025, les écoles publiques ont notamment acheté environ 350 tonnes de produits portant la certification halal, soit une hausse de près de 90% par rapport à l’année précédente.

Cette initiative a été saluée par plusieurs organisations musulmanes et juives. Daniel Rosenthal, vice-président de l’UJA-Federation of New York, ainsi que le rabbin Moshe Wiener, ont souligné l’importance de disposer de certifications reconnues et fiables pour garantir la conformité des produits alimentaires. De son côté, l’imam Abdullah, président du Majlis Ash-Shura, a proposé de renforcer la coopération avec les associations musulmanes afin de veiller au respect des normes halal dans les établissements municipaux.

Dans le cadre de cette mesure, les différents services de la municipalité devront recevoir des directives précises au plus tard le 18 novembre 2027. Des enquêtes auprès des usagers seront également organisées afin d’évaluer la qualité et l’adéquation des repas proposés. Ce décret vise ainsi à mieux prendre en compte la diversité religieuse et les besoins alimentaires des habitants de New York dans les services publics.

Source: Iqna

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