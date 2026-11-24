SHAFAQNA- Une jeune Montréalaise de 11 ans est prête à quitter l’établissement scolaire qu’elle fréquente depuis la deuxième année du primaire plutôt que de renoncer au port du hijab, a annoncé sa mère, Mehwaish Raja.

Selon City News Montréal, cette situation intervient dans un contexte de débat sur la laïcité au Québec, alors que le Parti québécois (PQ), récemment arrivé au pouvoir, souhaite concrétiser sa promesse électorale d’interdire le port de signes religieux ostensibles aux élèves des écoles primaires. D’après sa mère, la jeune fille a choisi de porter le hijab de sa propre initiative depuis l’été dernier. Une décision qui a également inspiré sa mère, laquelle a commencé à porter le voile à son tour. Pour cette famille, le hijab représente bien plus qu’un simple signe religieux.

Passionnée de hockey, la jeune fille participe activement aux activités de son établissement scolaire et s’investit également dans des actions bénévoles. Toutefois, le projet gouvernemental suscite des inquiétudes au sein de sa famille. Sa mère raconte avoir abordé cette éventualité avec elle environ une semaine auparavant. La jeune fille lui aurait alors affirmé qu’elle était prête à changer d’école si cela devenait nécessaire, mais qu’elle ne renoncerait pas à porter son hijab.

À ce stade, le projet d’interdiction n’a pas encore été officiellement présenté sous la forme d’un texte de loi. Le gouvernement minoritaire du Parti québécois devra obtenir le soutien d’au moins un autre parti pour faire adopter cette mesure. Cette proposition relance le débat au Québec autour de la laïcité, de la liberté de religion et du droit des élèves à exprimer leurs convictions religieuses dans le cadre scolaire.

Source: Iqna

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