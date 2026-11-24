SHAFAQNA- Des prisonnières palestiniennes détenues dans la prison israélienne de Damon auraient été victimes de violences physiques et de traitements humiliants après avoir refusé de retirer leur hijab lors de séances de photographie.

D’après l’agence de presse yéménite Saba, dans un rapport publié le 23 novembre 2026, ces faits ont été signalés par le Bureau d’information des prisonniers palestiniens. D’après cette source, le directeur de la prison aurait menacé de décapiter les détenues qui refusaient de se faire photographier sans leur voile. Il aurait également agressé physiquement trois prisonnières et giflé une détenue qui demandait à recevoir un voile de remplacement.

Ces incidents s’inscriraient dans un contexte plus large de violations des droits des prisonnières palestiniennes, comprenant notamment des passages à tabac, des placements à l’isolement ainsi que des privations de soins médicaux, de vêtements et de couvertures. Selon le Centre palestinien pour la défense des prisonniers, 88 femmes sont actuellement détenues dans la prison de Damon. Parmi elles figurent 21 femmes placées en détention administrative, trois mineures et deux détenues atteintes d’un cancer. Une autre prisonnière serait enceinte de cinq mois.

Face à ces informations, plusieurs organisations palestiniennes ont appelé le Comité international de la Croix-Rouge, les Nations unies et les organisations internationales de défense des droits humains à intervenir, à ouvrir une enquête indépendante et à prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des détenues.

Source: Iqna

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