SHAFAQNA- La mosquée centrale de Klang, située dans l’État de Selangor, en Malaisie, constitue un remarquable exemple de coexistence entre différentes cultures et religions. Son architecture, inspirée des traditions chinoises, illustre la rencontre harmonieuse entre le patrimoine culturel chinois et l’identité islamique.

Le projet a bénéficié du soutien de l’Association des musulmans chinois de Malaisie ainsi que du sultan de Selangor, Sharafuddin Idris Shah. Avant le lancement des travaux, plusieurs études architecturales ont notamment été menées en Chine afin de s’inspirer des caractéristiques des mosquées traditionnelles chinoises. La construction de l’édifice a débuté à la fin de l’année 2019. Située dans le quartier de Bandar Botanik, à Klang, la mosquée a été inaugurée en août 2024. Le coût total de sa réalisation s’est élevé à 19,3 millions de ringgits malaisiens, soit environ 4,7 millions de dollars américains.

La conception architecturale du bâtiment s’inspire notamment de la Grande Mosquée de Xi’an, considérée comme l’une des plus anciennes mosquées de Chine. Pouvant accueillir plus de 1000 fidèles, l’édifice se distingue par l’association d’éléments architecturaux chinois et de caractéristiques propres aux lieux de culte musulmans. Son mihrab, en particulier, est orné de calligraphies arabes exécutées dans un style inspiré de l’art traditionnel chinois.

La mosquée abrite également une galerie dédiée à l’art islamique, une bibliothèque mettant à disposition des exemplaires du Saint Coran traduits en chinois, ainsi qu’un centre culturel. Parmi ses éléments remarquables figurent trente récipients traditionnels sculptés à la main, appelés « Labu Air ». Chacun d’entre eux symbolise l’un des trente juz (parties) du Saint Coran.

À travers son architecture et ses espaces culturels, la mosquée centrale de Klang illustre ainsi la manière dont les traditions artistiques et culturelles peuvent se rencontrer et contribuer au rapprochement entre les communautés.

Source: Iqna

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