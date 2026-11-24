SHAFAQNA- La mosquée Bab al-Salam, située dans la wilaya de Seeb, dans le gouvernorat de Mascate, au Sultanat d’Oman, a remporté le prix Abdul Latif Al Fozan d’architecture des mosquées, en reconnaissance de la qualité de sa conception architecturale.

D’après Oman Observer, cette distinction récompense une architecture qui conjugue inspiration du patrimoine omanais, intégration de technologies modernes et respect des principes du développement durable. Les lauréats de la cinquième édition de ce prix ont été dévoilés au Centre culturel mondial du roi Abdulaziz, situé dans la province orientale d’Arabie saoudite.

Conçue par le cabinet d’architecture Al Taqaddum et financée par la Fondation Al Jisr, la mosquée Bab al-Salam a été réalisée sous la supervision de Marwan al-Balushi et d’Abdulrahim al-Kindi. D’une superficie de 2000 mètres carrés, l’édifice, dont la construction s’est achevée en 2023, se distingue par une conception privilégiant la simplicité, la lumière naturelle et les espaces ouverts.

Le projet vise également à établir une relation harmonieuse entre la mosquée et son environnement résidentiel, en encourageant les interactions sociales et en favorisant son intégration dans la vie du quartier. Plusieurs innovations techniques ont été mises en œuvre lors de sa construction. Dans la salle de prière réservée aux hommes, le système Cobiax, utilisé pour la réalisation de la toiture, permet de réduire la quantité de béton nécessaire ainsi que le poids de la structure. La construction du minaret a, pour sa part, fait appel à un système spécialisé de coffrage mis en œuvre par étapes.

La dimension environnementale constitue également un élément important du projet. L’eau utilisée pour les ablutions est récupérée et recyclée afin de servir à l’irrigation. Par ailleurs, les sièges installés dans les espaces réservés aux ablutions, fabriqués en marbre omanais, sont l’œuvre d’artistes et d’artisans locaux. La mosquée comprend des espaces séparés pour la prière et les ablutions des hommes et des femmes, ainsi qu’un espace extérieur accessible au public. Ces aménagements ont été pensés pour faire de cet édifice non seulement un lieu de culte, mais également un espace ouvert, pleinement intégré à la vie quotidienne de la communauté.

La cinquième édition du prix Abdul Latif Al Fozan était placée sous le thème « La mosquée vivante ». Plus de 300 projets issus de différents pays ont participé à cette édition. Ce prix distingue les réalisations architecturales qui proposent des solutions innovantes, accordent une place importante à la durabilité et aux particularités du contexte local, tout en renforçant les liens entre la mosquée, les habitants et leur environnement urbain.

Source: Iqna

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