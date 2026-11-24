SHAFAQNA- L’Autorité générale chargée des affaires de la Grande Mosquée de La Mecque et de la Mosquée du Prophète (P) a annoncé que la durée moyenne d’accomplissement de la Omra avait atteint 124 minutes au cours du mois de Jumada al-Oula 1448 de l’hégire.

Selon les données publiées par cette autorité, cette durée témoigne de la fluidité des déplacements des pèlerins et de l’efficacité de l’organisation des flux au sein des lieux saints. Dans le détail, le Tawaf (circumambulation autour de la Kaaba) dure en moyenne 52 minutes, tandis que le Saï (parcours entre les monts Safa et Marwa) nécessite environ 50 minutes. Le trajet entre les esplanades et l’espace réservé au Tawaf prend en moyenne 12 minutes, contre 10 minutes pour rejoindre le Masaa, l’espace consacré au Saï.

Les statistiques indiquent également que 73% des pèlerins effectuent le Tawaf dans l’espace entourant la Kaaba, tandis que 60% accomplissent le Saï au deuxième étage. Ces chiffres s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l’Autorité pour améliorer la qualité des services proposés aux fidèles, optimiser la gestion des flux de pèlerins et faciliter leurs déplacements au sein de la Grande Mosquée de La Mecque.

Source: Iqna

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