SHAFAQNA- Le Musée Al-Kafeel des objets précieux et des manuscrits, situé dans l’enceinte du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas, a achevé les travaux d’entretien et de réhabilitation de sa salle d’exposition dédiée aux pièces historiques et patrimoniales.

Adel Al-Hamami, directeur du département du musée, a indiqué que l’entretien régulier de la salle d’exposition constitue une démarche essentielle pour garantir la préservation des objets précieux, historiques et patrimoniaux. Ces opérations comprennent notamment l’évaluation de leur état de conservation, l’entretien des vitrines d’exposition ainsi que le contrôle des conditions environnementales, conformément aux normes de conservation préventive et aux exigences de la gestion muséale.

Il a également souligné que ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité scientifique et professionnelle du musée, qui consiste à préserver le patrimoine islamique, à améliorer la qualité de la présentation des collections et à contribuer au développement de la sensibilisation culturelle et des connaissances des visiteurs.

Ces travaux font partie du programme régulier mis en place par le musée pour assurer l’entretien de ses espaces d’exposition et la protection de ses collections. Ils visent également à garantir des conditions optimales de conservation et à mettre en valeur les objets exposés, tout en respectant leur importance historique et patrimoniale.

Source: Al-Kafeel

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