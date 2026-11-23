SHAFAQNA- Cent cinquante femmes et jeunes filles palestiniennes, toutes mémorisatrices du Saint Coran, se sont réunies à la mosquée Al-Chaféï, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, pour accomplir la récitation intégrale du Livre saint par cœur en une seule journée.

D’après IUMS Online, cette initiative s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de recueillement. Elle témoigne de l’attachement profond des participantes à la parole divine ainsi que de leur détermination à préserver leur lien avec le Coran malgré les épreuves. Cette rencontre a eu lieu dans un contexte particulièrement difficile, marqué par les déplacements forcés de population et les destructions massives causées par la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza.

Les voix des participantes ont résonné dans la mosquée Al-Chaféï, située dans le quartier de Maaskar, à l’ouest de Khan Younès. Réparties en plusieurs groupes, elles se sont relayées pour réciter les passages qu’elles avaient mémorisés et réviser les versets et les sourates du Coran, dans un climat de sérénité et de méditation. Des femmes et des jeunes filles de différentes générations ont pris part à cette initiative. Certaines avaient mémorisé l’intégralité du Coran dès leur plus jeune âge, tandis que d’autres ont poursuivi leur apprentissage en dépit des déplacements, de la perte de leurs proches et de la destruction de leurs maisons.

Parmi les participantes figuraient également des femmes qui, après plusieurs années consacrées à la mémorisation et à l’étude du Coran, transmettent aujourd’hui leur savoir aux nouvelles générations. De leur côté, de jeunes filles continuent de poursuivre leur scolarité tout en consolidant leurs connaissances coraniques dans les camps de déplacés, malgré les dangers et les conditions de vie particulièrement difficiles.

Des enfants se sont également réunis autour des cercles de récitation pour écouter attentivement les versets du Livre saint. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités coraniques organisées dans différentes régions de la bande de Gaza, dans le but de maintenir les cercles de mémorisation et de révision du Coran, malgré la détérioration de la situation humanitaire.

Depuis le déclenchement de la guerre en octobre 2023, selon les chiffres rapportés par la source, plus de 74000 palestiniens ont été tués et plus de 176000 autres blessés, en majorité des femmes et des enfants. Environ 90% des infrastructures de la bande de Gaza auraient été détruites. Les Nations unies évaluent le coût de la reconstruction du territoire à près de 71,4 milliards de dollars.

Source: Iqna

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