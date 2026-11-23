SHAFAQNA- Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a exprimé son soutien à l’Association culturelle musulmane de Chalon-sur-Saône ainsi qu’aux fidèles de la mosquée El-Fath, privés de leur lieu de culte depuis le 16 novembre dernier, à la suite d’un changement des serrures du bâtiment communal qui abritait la mosquée depuis 1979.

Dans un communiqué publié le 21 novembre 2026, le CFCM a fait part de sa solidarité avec l’association et les fidèles concernés. La fermeture du lieu de culte intervient après que la municipalité a fait remplacer les serrures du bâtiment, à la suite d’une décision de justice ordonnant la restitution des locaux. Cette décision fait suite à un jugement rendu le 22 septembre 2026 par le tribunal administratif de Dijon, qui avait enjoint à l’association de libérer les lieux. La municipalité avait notamment justifié sa démarche par la fin de la mise à disposition gratuite du bâtiment et par la nécessité de se conformer aux dispositions de la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État.

Dans sa déclaration, le CFCM a toutefois contesté les conditions dans lesquelles la procédure d’expulsion a été conduite. Selon le Conseil, l’association, qui souhaitait parvenir à un accord de location et avait proposé un loyer annuel de 12000 euros, n’aurait pas été régulièrement informée de l’audience devant le tribunal administratif et n’aurait donc pas été en mesure de faire valoir ses arguments.

Le CFCM rappelle par ailleurs que la liberté de culte constitue une liberté fondamentale. Il souligne également que la jurisprudence du Conseil d’État autorise les collectivités territoriales à mettre des locaux en location au profit d’associations cultuelles, y compris pour un usage exclusif et de longue durée, dès lors que le montant du loyer repose sur des critères objectifs. Le Conseil a également salué le geste de solidarité de l’évêché d’Autun, qui a mis une salle du centre pastoral Sainte-Thérèse, situé à Saint-Rémy, à la disposition des fidèles afin qu’ils puissent accomplir la prière du vendredi 20 novembre.

Enfin, le CFCM appelle la municipalité à renouer rapidement le dialogue avec l’association, éventuellement avec la médiation de la préfecture. Parmi les solutions envisagées, il propose notamment la conclusion d’un bail emphytéotique administratif de longue durée, assorti d’un loyer modéré, afin de garantir aux fidèles un lieu de culte stable et pérenne.

Source: Iqna

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