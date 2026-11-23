SHAFAQNA- La Grande Mosquée de Paris a accueilli, samedi 21 novembre 2026, une rencontre franco-canadienne consacrée aux relations entre citoyenneté, Islam et droits humains, réunissant des responsables institutionnels, des universitaires et des acteurs engagés dans la défense des libertés fondamentales.

D’après la page officielle de la Grande Mosquée de Paris, cet événement a été organisé en partenariat avec le Geneva Institute for Multilateralism, Human Rights & Faith (GIMHRF) et l’Observatoire des droits humains à l’ONU de l’Université d’Ottawa. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, notamment Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Régis Labeaume, ancien maire de Québec, Pascale Fournier, fondatrice et directrice générale de l’Observatoire des droits humains à l’ONU, ainsi que Boumédiène Benyahia, codirecteur du GIMHRF. Les échanges ont été modérés par Élodie Tranchez, également codirectrice de cet institut.

La première partie de la rencontre a été consacrée à une table ronde intitulée « Citoyenneté, Islam et droits humains, perspectives croisées entre la France et le Canada ». Les intervenants ont notamment abordé les liens entre identité religieuse, appartenance citoyenne et respect des droits fondamentaux, en s’appuyant sur les expériences française et canadienne.

La participation de Régis Labeaume a également donné une portée particulière à cette rencontre. À cette occasion, un hommage a été rendu aux six fidèles musulmans qui ont perdu la vie lors de l’attentat islamophobe perpétré le 29 janvier 2017 contre la Grande Mosquée de Québec. À l’approche du dixième anniversaire de cette tragédie, cet hommage a été accompagné d’un appel à lutter contre toutes les formes de haine et de discrimination et à promouvoir les valeurs de fraternité et de solidarité.

La seconde partie du programme a été consacrée aux travaux de jeunes chercheurs participant à la mission internationale de l’Observatoire, organisée à Paris du 19 au 24 novembre. Ces derniers ont présenté leurs recherches portant notamment sur les relations entre foi et droits humains, les communautés autochtones, le Liban et le Sénégal, ainsi que sur des questions telles que la discrimination raciale, les droits de l’enfant et la neurodiversité.

À travers cette initiative, les institutions organisatrices entendent favoriser le dialogue entre les milieux universitaires, les responsables religieux et les acteurs de la société civile. Cette rencontre a ainsi offert un cadre d’échange entre les expériences française et canadienne, autour des enjeux liés à la protection des droits humains, au vivre-ensemble et à la promotion d’une citoyenneté fondée sur le respect de la diversité.

Source: Iqna

www.shafaqna.com