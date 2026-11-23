SHAFAQNA- La Ligue des musulmans européens a annoncé, le 15 novembre 2026, la création d’un département international dédié à la certification halal et à la vérification de la conformité des produits et des procédés de fabrication aux prescriptions de l’Islam.

Cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer la transparence des procédures de certification, d’améliorer la fiabilité des contrôles et de garantir une meilleure protection des consommateurs musulmans. Selon l’organisation, cette initiative s’inscrit dans la continuité de plusieurs années d’expérience dans ce domaine, notamment à travers sa coopération avec RINA, un groupe international spécialisé dans la certification, l’inspection et l’évaluation technique.

Dans le cadre de ce partenariat, des experts musulmans de la Ligue des musulmans européens, ayant suivi une formation dispensée par un spécialiste de l’université Al-Azhar du Caire, ont pris part à des inspections de sites de production aux côtés des auditeurs de RINA. Leur travail consiste notamment à examiner les ingrédients utilisés ainsi que les différentes étapes des processus de fabrication afin de vérifier leur conformité aux exigences islamiques.

L’évaluation religieuse représente une étape déterminante dans cette procédure,en l’absence d’un avis favorable attestant du respect des principes islamiques, le processus de certification ne peut être poursuivi.

Le nouveau département sera chargé de définir des normes, d’élaborer des procédures opérationnelles, de mettre en place des dispositifs de vérification et de développer des mécanismes de suivi. Il prévoit également de renforcer les programmes de formation destinés aux experts musulmans et de mettre progressivement en place un système indépendant de certification halal.

La Ligue des musulmans européens souligne que cette initiative n’a pas pour vocation de concurrencer de manière conflictuelle les organismes de certification déjà actifs en Europe et dans d’autres régions du monde. L’organisation entend plutôt favoriser le dialogue et la coopération avec les acteurs existants, dans le but de contribuer à l’amélioration des normes et des pratiques du secteur.

Enfin, la Ligue des musulmans européens indique qu’elle souhaite entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les accréditations et reconnaissances internationales indispensables au développement de ses futures activités indépendantes de certification halal. Elle précise toutefois que ces autorisations n’ont pas encore été obtenues.

Source: Iqna

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