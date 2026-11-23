SHAFAQNA- L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont organisé une rencontre virtuelle à l’occasion de la Journée mondiale de l’art islamique. Cette initiative était consacrée à la préservation et à la numérisation du patrimoine artistique islamique, à la protection des monuments historiques ainsi qu’au soutien des jeunes artistes et artisans.

Selon QNA, cette rencontre s’est tenue le 20 novembre 2026. Les participants ont échangé sur les différentes stratégies permettant de sauvegarder les œuvres d’art islamique, de les documenter à l’aide des technologies numériques, de protéger les sites historiques et d’encourager les nouvelles générations d’artistes et d’artisans. À cette occasion, Salem bin Mohammed Al-Malik, directeur général de l’ICESCO, a mis en évidence le rôle essentiel de la documentation numérique dans la protection du patrimoine culturel, notamment celui qui se trouve menacé. Il a souligné que les technologies numériques offraient de nouvelles possibilités pour préserver cet héritage précieux et en faciliter l’accès au public.

Il a également présenté le Musée et l’Exposition internationale de la Sira prophétique et de la civilisation islamique, situé à Rabat, capitale du Maroc, en soulignant sa contribution à la valorisation de la vie du prophète (P) et du patrimoine de la civilisation islamique. Cette rencontre, organisée dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l’art islamique, a également souligné l’importance de renforcer la coopération internationale, de tirer parti des nouvelles technologies et d’accompagner les jeunes talents dans les domaines artistique et artisanal.

Les échanges ont ainsi mis en lumière la nécessité d’une mobilisation collective pour assurer la transmission du patrimoine artistique et civilisationnel du monde islamique aux générations futures.

Source: Iqna

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