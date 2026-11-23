SHAFAQNA- Une cérémonie consacrée à la présentation d’une nouvelle édition du Saint Coran traduite en langue biélorusse s’est déroulée à la mosquée de Minsk, capitale de la Biélorussie, en présence de plusieurs personnalités et acteurs du milieu culturel.

D’après Iqna, citant le média biélorusse Nasha Niva, cet ouvrage, intitulé « Le Saint Coran avec le texte arabe et la traduction de ses significations », est le fruit du travail d’Aliakseï Ismaïl Krioutsov et de Daoud Radkevitch. La poétesse biélorusse Aksana Sprintchan a également pris part à la réalisation de cette publication. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux pour annoncer sa présentation, elle a exprimé sa satisfaction d’avoir contribué à la publication du Saint Coran en langue biélorusse.

Cette édition rassemble le texte original du Coran en arabe, la traduction en biélorusse du sens de ses versets ainsi que des commentaires explicatifs à caractère exégétique. Située en Europe de l’Est, la Biélorussie est un pays sans accès à la mer, couvrant une superficie d’environ 207 600 km² et comptant près de 9,1 millions d’habitants. Elle est frontalière de la Russie à l’est et au nord-est, de l’Ukraine au sud, de la Pologne à l’ouest, ainsi que de la Lituanie et de la Lettonie au nord-ouest.

D’après les statistiques disponibles, la communauté musulmane de Biélorussie compte environ 100 000 personnes. Les Tatars constituent le principal groupe ethnique musulman du pays. La publication de cette traduction du Saint Coran représente une initiative importante pour rendre les enseignements et les valeurs coraniques plus accessibles à la population biélorusse. Elle contribue également à faire connaître davantage le patrimoine spirituel et culturel de l’islam et à consolider sa présence dans la société biélorusse.

Source: Iqna

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