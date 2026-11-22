SHAFAQNA- L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a apporté une réponse à une question de jurisprudence islamique concernant les règles de purification des appareils électroniques devenus rituellement impurs.

Hawzah présente ci-dessous la question posée ainsi que la réponse de l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Question

Si un téléphone portable devient rituellement impur, comment peut-on le purifier? Par ailleurs, quel est le statut de la prière accomplie alors que l’on porte ce téléphone sans l’avoir préalablement purifié?

Réponse

La purification de cet appareil ne peut se faire qu’au moyen de l’eau. Toutefois, la prière demeure valide, sauf si le fidèle sait, avant la fin de celle-ci, que l’impureté du téléphone a été transmise à son corps ou à ses vêtements par l’intermédiaire d’une humidité.

Source: Hawzah

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