SHAFAQNA- Le Festival des arts islamiques de Cambridge a ouvert ses portes le 19 novembre 2026 à Cambridge, au Royaume-Uni, sous le thème « Renforcer l’amitié à travers la beauté ».

D’après Muslimsaroundtheworld, cet événement culturel ambitionne de rapprocher les différentes communautés et de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle à travers la richesse et la diversité des arts islamiques. Prévu jusqu’au 29 novembre, le festival propose plus de 70 activités réparties dans différents lieux de la ville. Au programme figurent notamment des expositions, des conférences, des ateliers, des représentations artistiques ainsi que des projections cinématographiques.

L’événement est organisé par une équipe indépendante issue de la société civile, dirigée par Luke Wilkinson, directeur du festival, et Urwa al-Qasim, responsable des partenariats. Il bénéficie du soutien et de la coopération de plusieurs institutions universitaires, culturelles et religieuses, parmi lesquelles le programme de dialogue interreligieux de l’Université de Cambridge.

Le Collège islamique de Cambridge prend également part à cette manifestation en proposant un programme spécifique, du 21 au 29 novembre. Celui-ci met à l’honneur plusieurs dimensions du patrimoine artistique et spirituel islamique, notamment la calligraphie arabe, les chants religieux, l’architecture islamique, les récits des prophètes et les motifs géométriques. Des conférences, des rencontres universitaires et des ateliers pratiques sont également prévus.

Parmi les temps forts de cette programmation figure une rencontre avec la calligraphe Soraya Syed, consacrée à son ouvrage Living Lines (Les lignes vivantes). Une autre manifestation, intitulée « À la gloire de l’ibtihal » et animée par Mujaddid Zaman, proposera une réflexion sur les rapprochements entre les traditions du chant religieux islamique et l’héritage des chants populaires anglais.

Le programme prévoit également un atelier autour des récits des prophètes, animé par Maryam Abdulbasit, ainsi que la projection du film Portrait d’un architecte. Cette dernière sera suivie d’un débat consacré aux réalisations de l’architecte égyptien Abdel-Wahed El-Wakil et à sa contribution au renouveau de l’architecture islamique. Du 27 au 29 novembre, une série d’ateliers pratiques intitulée « La vie dans les détails » permettra aux participants de découvrir les techniques de création de motifs géométriques et décoratifs, notamment la peinture sur bois.

Cette édition du festival revêt également une dimension historique puisqu’elle marque le cinquantième anniversaire de l’exposition emblématique « Le Monde de l’Islam », organisée à Londres en 1976. La cérémonie inaugurale, qui s’est tenue le 19 novembre au Pembroke College de l’Université de Cambridge, a été ponctuée par une conférence du cheikh Abdul Karim Murad, connu dans les milieux universitaires sous le nom de professeur Timothy Winter. Des versets du Saint Coran ont ensuite été récités, avant que Yusuf Islam et Rakaya Asimé Fatouga, poétesse et conteuse londonienne, ne proposent des prestations artistiques. Ahmed Paul Keeler, fondateur et directeur de la première édition du festival « Le Monde de l’Islam » en 1976, a également pris la parole à cette occasion.

Source: Iqna

www.shafaqna.com