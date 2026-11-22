SHAFAQNA- Selon une nouvelle étude du Pew Research Center, publiée le 18 novembre 2026, la population musulmane mondiale pourrait dépasser celle des chrétiens et devenir la plus importante communauté religieuse au monde d’ici 2035.

Intitulée « L’avenir des religions dans le monde, projections de croissance démographique, 2020-2070 », cette étude, rapportée par Al Jazeera, analyse les évolutions démographiques de sept grands groupes religieux dans 201 pays et territoires, couvrant ainsi 99,98% de la population mondiale. D’après les projections présentées dans ce rapport, le nombre de musulmans devrait augmenter de 80% entre 2020 et 2070, passant d’environ 2,02 milliards à 3,64 milliards de personnes. Leur proportion dans la population mondiale progresserait ainsi de 26% en 2020 à 36% en 2070.

Sur la même période, le nombre de chrétiens devrait passer de 2,27 milliards à 2,96 milliards, tandis que leur part dans la population mondiale demeurerait relativement stable, aux alentours de 29%. Cette évolution démographique s’expliquerait principalement par deux facteurs, la jeunesse de la population musulmane et son taux de fécondité relativement élevé. En 2020, l’âge médian des musulmans dans le monde était de 24 ans, contre 33 ans pour les personnes appartenant à d’autres religions ou sans affiliation religieuse. Par ailleurs, entre 2020 et 2025, les femmes musulmanes avaient en moyenne 3,1 enfants, contre 2,5 pour les femmes chrétiennes.

L’Afrique subsaharienne devrait également contribuer de manière significative à cette progression. Selon les estimations, la population musulmane de cette région pourrait plus que doubler d’ici 2070. À cette date, environ un quart des musulmans du monde y résideraient, contre une proportion moins importante aujourd’hui. Le rapport prévoit par ailleurs une évolution de la répartition géographique de la population musulmane. Le Pakistan pourrait ainsi dépasser l’Indonésie et devenir le pays comptant le plus grand nombre de musulmans au monde. En Amérique du Nord, cette population pourrait également connaître une forte augmentation, passant d’environ 6 millions à 20 millions de personnes.

Le Pew Research Center précise toutefois que ces données reposent sur des projections établies à partir de la continuité des tendances démographiques actuelles et ne constituent pas des prédictions certaines. Les estimations prennent notamment en considération plusieurs variables, dont la fécondité, la mortalité, les migrations et les changements d’appartenance religieuse.

Le rapport souligne enfin que différents événements, tels que les conflits armés, les catastrophes naturelles ou encore les mutations économiques et sociales, sont susceptibles d’influer sur ces évolutions et de modifier les trajectoires démographiques envisagées.

Source: Iqna

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