SHAFAQNA- Un programme intensif destiné à réviser et à consolider la mémorisation du Saint Coran sera organisé à la mosquée du Prophète (P), dans la ville de Médine.

D’après KSA.com, la Présidence des affaires religieuses des deux Saintes Mosquées a annoncé la mise en place de ce programme intensif, consacré à la révision et au renforcement de la mémorisation du Saint Coran à la mosquée du Prophète (P), à Médine. Prévu du 21 au 28 novembre 2026, ce programme s’adresse aux personnes ayant déjà mémorisé le Livre saint. Il a pour objectif de renforcer leur maîtrise du Coran, de consolider leurs connaissances et de perfectionner leur récitation pendant les vacances scolaires.

Trois parcours sont proposés aux participants en fonction de leur niveau de mémorisation, la révision de l’intégralité du Saint Coran, de 20 juz (parties) ou de 10 juz. Cette répartition permet à chacun de suivre un programme adapté à son degré de mémorisation. Les séances se tiennent chaque jour après la prière de l’aube et se poursuivent jusqu’à 11 h 15. Elles sont organisées à proximité de la porte 22 de la mosquée du Prophète (P).

À travers cette initiative, la Présidence des affaires religieuses entend promouvoir la révision régulière du Saint Coran, accompagner les personnes qui l’ont mémorisé et développer les activités d’enseignement et d’apprentissage coraniques au sein de la mosquée du Prophète (P).

Source: Iqna

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