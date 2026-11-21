SHAFAQNA- Le Conseil islamique de Singapour (MUIS) a présenté le projet architectural d’une nouvelle mosquée qui sera construite dans le quartier de Tampines North et pourra accueillir jusqu’à 4000 fidèles.

Selon le MUIS, le futur édifice disposera de différents espaces destinés à la prière, à l’enseignement religieux et aux activités communautaires. Sa capacité d’accueil est estimée à environ 4000 personnes. Baptisé « One Mosque for All » (Une mosquée pour tous), ce projet architectural a été élaboré en tenant compte des besoins et des attentes des habitants du quartier. La future mosquée ne sera pas seulement un lieu de culte, mais également un espace de rencontre, d’apprentissage et de rassemblement pour la communauté musulmane locale.

Dans le but de recueillir les avis des habitants et de prendre en considération leurs attentes, le MUIS a organisé plusieurs consultations entre septembre 2025 et février 2026. Au total, près de 700 personnes ont participé à ces échanges et apporté leur contribution à l’élaboration du projet. Cette démarche participative illustre la volonté du Conseil islamique de Singapour de concevoir une mosquée répondant aux besoins aussi bien religieux que sociaux des habitants de Tampines North.

Source: Iqna

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