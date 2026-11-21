SHAFAQNA- Malgré les restrictions imposées par les autorités israéliennes, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rendus à la mosquée Al-Aqsa pour accomplir la prière du vendredi.

D’après Palinfo, des dizaines de milliers de palestiniens se sont rassemblés, vendredi 20 novembre, dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem-Est occupée, pour participer à la prière hebdomadaire du vendredi. Ce rassemblement s’est tenu malgré les restrictions imposées par les forces israéliennes à l’accès au troisième lieu saint de l’Islam.

D’après l’administration des Awqaf islamiques de Jérusalem, un grand nombre de fidèles ont pris part au sermon et à la prière dans l’enceinte de la mosquée. Toutefois, les mesures restrictives mises en place par les autorités israéliennes ont empêché des milliers d’autres palestiniens de rejoindre le sanctuaire, voire d’accéder à la ville de Jérusalem. Ces restrictions ont notamment entravé l’accès à la mosquée Al-Aqsa des fidèles venus d’autres régions palestiniennes pour accomplir la prière. Plusieurs habitants de Jérusalem, dans l’impossibilité de pénétrer dans l’enceinte du sanctuaire, ont ainsi été contraints de prier dans les rues de la ville.

La mosquée Al-Aqsa reste un haut lieu de rassemblement religieux pour les Palestiniens. Les restrictions qui limitent régulièrement son accès constituent un obstacle pour les fidèles désireux d’y accomplir leurs prières, en particulier le vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire.

Source: Iqna

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